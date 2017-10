Lo que el viento se llevó: trastornos para el Rojo y Cipo

La alerta meteorológica por fuertes vientos que sigue vigente hasta hoy inclusive fue el detonante de una suspensión inoportuna.

“Trastocó los planes. Fueron dos días perdidos que los podríamos haber usado para descansar o trabajar el próximo partido ante Sansinena. Aparte veníamos con el ánimo en alza”, lamentó el técnico de Independiente aunque comprendió los argumentos. “No fue lo deseado, estábamos ilusionados y con ganas de jugarlo”, resaltó el entrenador a LM Neuquén.

De todos modos, le encontró un lado positivo: “Vamos a recuperar algunos jugadores que no estaban bien físicamente”. Del otro lado del puente, sensaciones similares. El cuerpo técnico de Cipo quería jugarlo y ahora desea que se dispute pronto: “Queremos que se juegue cuanto antes”, reconoció Germán Alecha, ayudante de campo de Henry Homann. Sin embargo, el ex 9 de la institución entiende las precauciones. Está muy latente el trágico temporal de agosto en el Alto Valle y por eso aclara que “hubiese sido muy egoísta haber exigido jugar el clásico a cualquier precio”. A la hora de encontrar algunas ventanas en el calendario para establecer la nueva fecha del partido entre vecinos, las alternativas no abundan. “Una chance es jugarlo el miércoles”, clarificó el panorama Alecha.

La fecha

Roca y Ferro no pudieron de locales

El clásico interprovincial fue el único partido de la zona 1 del Federal A que no se disputó ayer. Sí hubo acción en el Luis Maiolino, donde Deportivo Roca empató 0 a 0 con Sansinena.

Además, el encumbrado Ferro de Pico igualó 0 a 0 con Rivadavia de Lincoln.

En tanto, el único que ganó y se acercó es Villa Mitre, que venció 1 a 0 a Madryn con gol de Dauwalder.