"Lo que viví fue increíble y no me lo voy a olvidar más"

"La verdad que no me puedo quedar con una sola imagen. Fueron momentos únicos para mí, que quedarán grabados. Todavía no caigo de todo lo que sucedió”. "Los hinchas en la zona cuando me cruzan me piden fotos, me saludan y me pongo muy contento. Recién llegué a Cipo, tratando de disfrutar, descansar y relajar”.Ezequiel Centurión. Arquero de River

Centurión, campeón con River,

"Me pone contento lo del Tuti, Strak y lo del Albinegro"

Suele estar atento y pendiente del club que lo formó. Ese equipo al que siempre le desea lo mejor. Ezequiel Centurión, juvenil arquero de River, es de Cipo, de la ciudad y del popular equipo que la representa. Por ello celebra que el Capataz haya mejorado su performance en el presente Federal A y también el buen momento de Gustavo del Prete y de Juan Strak, dos de sus amigos del plantel, a quienes conoció en la institución.

“Me pone muy contento que les vaya bien a los chicos, al Tuti, al Rusito, son grandes jugadores y personas que se merecen lo mejor y no tengo dudas de que van a triunfar”, asegura Centurión en el mano a mano con LM Neuquén luego de la gran conquista que logró con el Millonario.

Tras un comienzo desfavorable, Cipolletti pudo corregir su andar en la zona patagónica del certamen y terminó mejorando su imagen y sumando puntos más allá de que deberá disputar la reválida.

Por esa razón, Centurión destacó que su alegría también se debe al presente el elenco que conduce Gustavo Coronel, ex DT de Independiente de Neuquén.

“También me pone contento por el club que me formó de chiquito, le deseo lo mejor siempre”, resaltó el rubio guardametas, quien de chico en el club no tuvo las oportunidades que merecía pero igualmente le tiene un cariño especial a la entidad.

Seguramente con los amigos que dejó en el Capataz en los próximos se juntará para compartir algún momento o asado. Amigos son los amigos.

Tercer: arquero del Millo en la histórica obtención de la Libertadores.

moya

“Moyita se merecía el gol en River, lo venía buscando”

Son compañeros desde las inferiores del Millo y ahora también coinciden en el plantel mayor.

De hecho, hace un par de semanas los dos estuvieron juntos por primera vez en el banco del Millonario ante Gimnasia en el triunfo 3 a 1 a Gimnasia por la Superliga.

Fue el 2 de diciembre y ese día el neuquino Matías Moya anotó su primer tanto con la camiseta del Millonario.

“Me puse muy contento cuando hizo el gol Moyita, se lo merecía, lo venía buscando y muy feliz por él”, consideró el arquero que hizo historia con el Millonario. Embajadores del Valle en River .