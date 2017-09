Mañana a las 21 se subirá al escenario del Teatro Español para recrear una propuesta que enlaza el amor, el odio, el desencuentro y la soledad con la música, el cine, la informática y sus propios delirios. Los emblemáticos Pitito, Astroboy, El Perro y Angelito dirán presente junto a otros personajes de su autoría.

“Siempre trato de superarme, no sólo en la composición, sino también en las puestas en escena que hago. La gente siempre se sorprende. Eso me mantiene vivo como artista”, aseguró el actor antes de llegar a la ciudad.

¿Cómo te sentís con este regreso?

No es normal repetir en un año, pero nos fue muy bien en mayo, hicimos dos teatros a full en el Casino y como quedó un boca en boca, nos propusieron volver. Es un orgullo. Estoy haciendo esta gira que es media extraña porque es de domingo, lunes y martes. No son días centrales, pero la gente responde. Así que estoy muy feliz. Cuando llevo un show afuera, la segunda o tercera vez que voy me va mejor que la primera.

¿Cambió en algo el espectáculo?

Sí, hay diferencias de texto y canciones nuevas. Todo el tiempo lo voy cambiando y está cada vez mejor.

¿Qué es lo que más gusta?

El formato y la impronta Posca. A la gente le gusta verme como artista en mi totalidad, no hay un personaje que guste más o menos. En general, la gente va a ver mis shows porque sabe que se va a reír sin parar, va a escuchar música original, con buenos videos, puesta en escena, calidad y respeto hacia el espectador, eso es una fija. Además, es una experiencia diferente, que no hace otra persona. Puede haber muchos unipersonales, pero lo que yo hago es único. La situación no está muy bien respecto al teatro, pero a mí me va bien porque la gente sabe que con mi espectáculo tiene un pasaporte a la felicidad durante una hora y media.

Te presentaste varias veces en Uruguay, ¿tenés pensado sumar a tu gira otros países?

Me encantaría, pero por ahora no se ha dado. Estoy esperando ansioso que venga un productor y me diga que vayamos a Chile, Bolivia, Perú, México y a todos los lugares de habla hispana, incluso a España. Si bien me conocen y tengo fans ahí, no hubo un productor que confíe en el show. No es muy fácil de digerir lo que yo hago. No es un stand up, me meto a hablar de cosas que tienen que ver con el comportamiento humano desde la cornisa todo el tiempo. Entonces, muchos productores tienen miedo de llevarme porque no saben si me van a entender. Creo que se va a ir dando de a poco. En la Argentina, hace 20 años, la gente se asustaba un poco y ahora todo eso cambió. Por otro lado, si voy a otro país, quiero ir bien. Quiero darle calidad a la gente.

¿Qué planes hay a corto plazo?

Fucking Fucking Yeah Yeah termina a fines de noviembre en el Paseo La Plaza, después haré un viaje a Europa, me relajaré. No voy a hacer verano. A mediados de marzo retomaré en Buenos Aires. No puedo adelantar nada, pero va a ser un gran show.

La última vez que viniste a Neuquén comentaste que estabas considerando hacer cine, ¿cómo sigue ese tema?

El cine está bastante complicado. En los últimos seis meses se han caído muchas películas por los subsidios. Si no hay una producción independiente que ponga mucha plata, es complicado. Por ahora, no tengo ningún proyecto.

¿Y tevé?

Soy un tipo muy autogestivo, siempre gestioné mis propios proyectos y me fue muy bien. Cuando hago televisión es porque realmente tengo ganas. Si no tengo un proyecto que me empuje y me entusiasme, prefiero no hacer. Por ahora estoy muy tranquilo. Cuando pinte algo interesante volveré porque es un lindo oficio, divertido, me gusta.

Contaste que en vos el proceso creativo se da en solitario. ¿De qué manera funciona y cómo lo conjugás con el aporte de tu familia?

Es bastante libre hasta que tengo suficiente material como para decir ‘esto podría ser un show nuevo’. Ahí es como que empezamos a trabajar más puntualmente y con una disciplina. Si no, es bastante salvaje, se puede dar en cualquier momento.

¿Cuáles son tus cuentas pendientes?

Me gustaría hacer más cine. Es lento el proceso, pero el resultado está bueno, me gustan las imágenes. Creo que voy a pensar una película y a filmarla yo, porque si tengo que esperar a que un productor me llame, se está complicando. Ideas tengo un montón. Los videos que hago siempre los filmo yo. Podría hacerlo tranquilamente. Habría que meter primera y ponerse a guionar. Por ahí tengo ideas copadas, pero necesitaría alguien que me ayude en los diálogos. No es tan fácil, pero si me largo, me largo y estaría buenísimo. Como entreno tanto, me gustaría hacer algo que tenga que ver con la acción, manejar, surfear en la montaña y poner el cuerpo. Pero también me gustaría hacer algo que tenga que ver con el suspenso o el miedo.

Con el rock en el alma y sin posturas

A Posca se le cae la baba cuando habla de su hijo Rocco, quien con 17 años está presentando en los escenarios porteños su primer CD: Niños del universo. “Tiene mucha potencia tocando la viola. Las canciones son todas lindas. Soy bastante objetivo, y tiene un grado de lucidez, sensibilidad y poesía que es emocionante. Es un momento difícil para él porque hay gente muy resentida en Twitter que no se banca que un pibe tenga un disco. Opinan sin escuchar, está muy agresivo el pueblo. Está como muy arriba lo superfluo y la cosa bachatera, reguetonera y de no pensar nada y no disfrutar más que el momento.

Supongo que en algún momento la gente volverá a escuchar buena música como en alguna época lo hacíamos con Spinetta”, explicó el actor. En cuanto a los valores que le inculca a su hijo, Favio confesó: “La educación que le dimos tiene que ver con la integridad, con desechar las apariencias y que nunca pierda la pasión por lo que hace. Él es un pibe súper auténtico, el rock lo lleva en el alma pero sin posturas. Él es así arriba del escenario porque siente la música de esa manera”.