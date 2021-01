Lo torturaron en su casa y se tomaron un champagne

"Me ataron, me golpearon. Fue tremendo porque no se iban, me llegaron a revisar las guanteras de los autos. Estuvieron re tranquilos, tomaron una botella de champagne", señaló y detalló que los chorros emplearon distintos tipos de torturas psicológicas y físicas durante el ataque. "Me asfixiaron, me ataron, tengo golpes en la cabeza, me pateaban. Después, me dicen ‘¿Querés fumar un cigarrillo?’. Me pusieron un cigarro en la boca. Me ofrecieron un vaso de Coca-Cola. ‘Ay sos fino, tomás Coca Zero’, me decían. Y después, me empezaron a pegar de vuelta", describió.