"Lo único que le interesaba era que no usara minifalda"

Si bien Karina habló bien del futbolista del Manchester City y reveló que él le “abrió los ojos” para que, de una vez por todas, siguiera su camino lejos de los Serantoni, el conductor de Los ángeles de la mañana recibió un fuerte mensaje que describe cómo habría sido la relación de la cantante con el ex delantero de Independiente de Avellaneda.

“Acá alguien que me escribe y dice que participó en esa etapa, me cuenta lo siguiente: ‘En esa época en donde ella pasó a estar asesorada por el Kun y por su papá, lo único que les interesaba era que no usara minifalda y discutía con ella llamándola...’”, describió De Brito. Si bien no dijo la palabra al aire, sus labios parecieron expresar una “P”, una “U” y lo que sigue.