"Logramos que la economía no ande a los saltos"

Al referirse a la situación económica del país, el mandatario sostuvo: “Hemos logrado que la economía se calme y no ande a los saltos, pero todavía nos falta que se ponga en funcionamiento nuevamente. Ya hay algunos indicios de que el consumo comienza de a poco a reactivarse”. A la hora de hablar sobre la deuda externa pública contraída por la gestión de Cambiemos, Fernández resaltó: “Todos sabemos que, en dos años, (Cambiemos) multiplicó por dos la deuda y, en verdad, tomaron esa deuda porque no podían pagar la deuda que habían tomado los dos años anteriores”. Y enfatizó: “Terminaron generando un caos en la economía argentina porque, no solo tomaron deuda, sino que se comprometieron a pagarla en muy corto plazo y a tasas altisimas”.

“La decisión de este Gobierno es luchar frontalmente contra el hambre y terminar con los problemas de hambre en la Argentina”, dijo Alberto Fernández, el Presidente recibió el apoyo del titular de la FAO

En ese sentido, criticó también la gestión de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al afirmar que las dificultades que tiene ahora el mandatario provincial, Axel Kicillof, para afrontar los vencimientos de los bonos de deuda “es por el estado calamitoso en que dejaron las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires”. “No fuimos los que dejamos las arcas vacías”, destacó Fernández, y cuestionó a aquellos “políticos que apoyaron todo el caos y ahora hablan como si fueran turistas recién llegados a la Argentina”.

El presidente iniciará hoy en Berlín la segunda escala de su gira europea, donde se sumará a la comitiva el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una semana que volverá a tener a la deuda externa como protagonista, tanto en la reunión de mañana entre el mandatario y la canciller alemana Ángela Merkel, como en el encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantendrá el miércoles con la directora del FMI, Kristalina Giorgeva, en El Vaticano.

No habló con el Papa del aborto

Alberto Fernández dijo que “no hubo ninguna discordancia con el Papa” en el marco de la charla que mantuvieron a solas en el Vaticano, afirmó que con el Sumo Pontífice “el tema del aborto no se abordó” y cuestionó que algunos pretendan “confundir las cosas y profundizar la grieta”. Desde Roma indicó que con Francisco hablaron “de los problemas que nos preocupan a los argentinos y en los que nos puedan ayudar”, y que, simplemente, en el encuentro posterior que mantuvo con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin “se hizo una mención al pasar” y luego, siguieron “hablando de otras cosas”.