Lola Latorre: "Twitter es una red violenta"

Lola Latorre hizo su aparición en la pantalla como participantes del Cantando 2020. Tras su debut, la futura abogada recibió algunas críticas. Y muchas de ellas tuvieron que ver con su madre. “Si ni fuera hija de Yanina Latorre no la registra nadie”, “Está ahí porque es hija de padres conocidos”, “Yanina Latorre no tiene vergüenza de su hija, Es horrible”, fueron algunos de los comentarios de las redes .

“Estoy contenta, más relajada y esperando la próxima gala. Pero quedás muy expuesta, aunque está bueno aprender algo nuevo. Es muy difícil mentir con la voz”, dijo la joven sobre el Cantando. Luego opinó sobre las duras críticas que recibió de las redes. “Yo estaba feliz. Pero hubo una catarata de tuits y me pareció increíble. Twitter es una red de mucha violencia y no está bueno. Muchos de los que están en el certamen no son cantantes y vamos a divertirnos. Muchas veces me angustio. A veces sos tendencia y no podés no entrar a leer los comentarios. Hay gente que dice cosas horribles. Y me sorprende que la mayoría de las que insultan son mujeres”, dijo la hija de Diego que tiene 19 años.

Sobre las defensa que hace Yanina o los fuertes comentarios que recibe la angelita, expresó: “Creo que a veces no la entienden a mi mamá porque no son madres. Tenemos una relación que es como de mejores amigas y me duele mucho cuando la bardean”.

"Cuando la insultan en el programa (por LAM) o le dicen de todo me duele”, cerró Lola.

P24-F2-TV(SCE_ID=445239).jpg

Jey dice que el jurado se para en un pedestal

El participante del Cantando defendió a Lizardo Ponce, influencer que fue destrozado por Nacha Guevara.

Jey Mammón habló del debate que se generó por la participación de los influencers en el Cantando 2020, y le apuntó al jurado del certamen. El actor, que mañana debutará con su propio porgrama (Estelita en casa) por América, defendió a Lizardo Ponce, quien fue detrozado por el jurado luego de su performance. “Siento un poco que se paran en un pedestal y analizan (el jurado) hasta el dedo del pie”, arrancó opinando Mammón, que también es parte del reality.

Con respecto al debate por la participación de los influencers (Lizardo tiene millones de seguidores en las redes) en el Cantando, Jey expresó: “Fui de los primeros youtubers hace 10 años y a mí me pasó de tener que pagar ese derecho de piso, y que uno tiene también la obligación de caminar con respeto, tratando de absorber la sapienza de los demás”.

El comediante después volvió a cargar contra los miembros del jurado (Moria, Nacha Guevara, Pepito Cibrián y Karina La Princesita):

“El que recién llega no se tiene que sentir humillado, ni que le pisen la cabeza, tiene que entrar para aprender. Y el que tiene que enseñar tampoco se tiene que extralimitar”, sostuvo Jey. Y agregó: “No es momento para decirle a Lizardo que lo que hace no sirve, porque ni asomó la cabeza a la tele, y todavía tiene que meter el cuerpo”

“Lo que pasa ahora es que lo sucede en las redes rebota en los medios, y hoy en día vemos que los pibes que van bien en redes van a la tele como por un tubo. Y ese nuevo lugar que es la tele es difícil”, analizó el actor.

P24-F3-TV(SCE_ID=445240).jpg

En pleno vivo, Moria se descuidó y dejó una lola al aire

Moria Casán protagonizó un tremendo blooper en el Cantando 2020. En medio de su devolución a Agustina Agazzani y Facu Mazzei, la One se acomodó su escote y sufrió un percanse: “Ay, perdón. Se me engancha todo porque vine con teta al aire. No, con teta al aire no; con ropa interior que se usa. Pero se me escapa y me lo vienen a decir todo el tiempo”, lanzó la ex conductora de Incorrectas, que este año volvió a ser parte de Laflia.

A Moria Casán se le escapó una lola en medio de la devolución a Facu Mazzei y Agustina Agazzani

“Bueno, se me escapa una teta, no importa, mi amor. He mantenido a tanta gente, puedo seguir manteniendo. Ahora me la tapo con esto”, cerró divertida la jurado del reality de canal Trece, tapando la parte superior de su cuerpo con un bastón.