Gabriela Sabatini anunciaba su retiro (24-10-1996)

“Mi último torneo fue en Zurich contra Capriati, nadie sabía que iba a dejar. Ahí estaba veintipico del mundo. Terminó el partido y se lo comenté a algunas personas, entre ellas la directora de la WTA y todos se quedaron helados, no lo podían creer”, comenzó su relato.

Durante algunas sesiones de terapia llegó a esa conclusión. “No había encarado ese año como si fuera el último. De hecho, no sabía que podía ser el último. Pero sí ya había empezado a trabajar con un psicólogo deportivo porque tenía dudas, me faltaba motivación y me había pasado lo mismo tanto dentro como fuera de la cancha cuando tenía 17 años. Y dije por ahí ‘no tengo más ganas de jugar’, pero eso pasó y después vino lo que vino y en ese año pasó lo mismo”.

Embed

"Ahí hicimos con el psicólogo una serie de ejercicios que me llevaron al límite y respondí de una manera que me di cuenta de que no quería seguir con esto, lo que me ayudó a tomar la decisión", agregó la finalista de Wimbledon 1991.

Más allá de está anécdota, quien vive en el exterior y tiene de vecino a Federer, Sabatini es unas de las personas del deporte sin dudas más queridas por todos. ¡Feliz cumple, genia!

LEÉ MÁS

El regreso del fútbol con festejo a distancia y otras polémicas

¿Don Pedro debe volver?: Debate a pura pasión entre jugadores famosos