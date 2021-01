Los amores polémicos y machistas de Siciliani

“ Me han encantado hombres machistas ”, sentenció la actriz , en diálogo con Teleshow, luego de manifestar que tiene ganas de enamorarse y que podría llegar a hacerlo de alguien con esa características, en tanto tenga sentido del humor y no sea solemne. “Machistas somos todos, así que…”, dijo entre risas y con tono más serio argumentó: “El machismo lo tenemos todos, nacimos y nos criamos. Aunque trabajemos con eso y aunque pensemos lo que pensemos estamos hechos de patriarcado, y ahí estamos tratando”.

En cuanto a la crisis que atraviesa Pol-Ka, la productora que fundó Suar, la actriz señaló: “Venía atravesando varios años difíciles. No era una novedad y la pandemia la liquidó. Que un espacio así deje de existir o peligre su existencia es doloroso para todos. Por mi vínculo más, por lo personal con Adrián “, postuló.

-> Cholula de Maradona

Tras declararse fan de Diego Armando Maradona, Siciliani recordó un encuentro que tuvo con el astro del fútbol cuando competía con él en los Martín Fierro.

“Lo vi cuando hizo La noche del Diez y estábamos en la misma categoría, revelación, y yo me acerqué a decirle que lo adoraba, que desde chica no sé qué, y fue muy hermoso, muy simpático, me dijo unas palabras hermosas”, contó.