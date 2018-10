Los de Benedetto son goles que valen doble

Por su memorable doblete lo felicitaron desde Martín Palermo hasta Diego Maradona. Y como si fuera poco, el presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció que le dará “un premio doble”.

“El Pipa hizo dos golazos; el segundo era para ponerlo en un cuadro. Es un gran goleador que trabajó mucho después de su lesión. Me pone contento por él, porque sé lo que trabajó y lo profesional que es. No se le estaba dando el gol, y el goleador vive del gol”, afirmó el mandamás xeneize. Y agregó: “Tengo un acuerdo aparte con él. Le pago por gol, y estos dos goles serán los que más contento le pagaré”.

Y no es para menos, teniendo en cuenta que si Boca avanza a la final, se asegurará otros tres millones de dólares en premios. ¡Cómo no darle un aumento al responsable de la victoria parcial!

"No se puede venir a jugar de igual a igual en la Bombonera. Todos saben lo que es. Es un error venir a atacar a la cancha nuestra. Ellos hicieron un partido complicado, estuvieron muy bien plantados".

Pipón, pipón

“Estoy feliz de la vida después de haber vuelto a convertir luego de tanto tiempo. Por el triunfo y por cómo jugamos. Uno siempre quiere estar jugando. Por suerte se pudo dar de esta manera”, afirmó el Pipa en declaraciones a Radio La Red.

Benedetto, que ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo por Ramón Ábila y le dio una victoria clave al Xeneize, destacó la competencia interna del plantel: “Todos muestran buen rendimiento y eso hace que cualquiera pueda quedarse hasta afuera del banco de suplentes”.

Además, dio detalles de cómo convirtió el primer gol: “Decidí ubicarme ahí y no más atrás, donde me correspondía, porque veo que la pelota le iba a pasar a Felipe Melo en el centro”.

Acerca del segundo, que incluyó una pisada para darse vuelta y un remate fuerte desde afuera del área, dijo: “Me salió pisarla de esa manera. A veces te sale ese gol y otras, no. Por suerte esta vez se dio todo a la perfección”.

Benedetto destacó que Boca se hace fuerte de local (“Es donde tenemos que sacar la mayor diferencia posible”) y analizó que ante Palmeiras no habían creado tantas situaciones, pero que después del primer gol se abrieron los espacios. Por último, hizo referencia al planteo del conjunto brasileño: “No sé puede venir a jugar de igual a igual en La Bombonera. Todos saben lo que es. Es un error venir a atacar a la cancha nuestra. Ellos hicieron un partido complicado, estuvieron muy bien plantados. Y recién pudimos definirlo en los últimos diez minutos”.

Si avanza a la final, Boca percibirá otros 3 palos verdes. ¡El Pipa merece aumento!

Presi ilusionado

Angelici se ilusionó con el 2-0 obtenido en La Bombonera y señaló: “Estoy muy contento, es una alegría ver toda la fiesta que hubo”. El Tano confió que el hincha de Boca le pide por la calle lograr el título en la Libertadores.

Goles que gritamos mucho. Seba Jeldres. Delantero del Rojo neuquino, fana de Boca

Soy de Boca y lo del miércoles fue muy lindo, la verdad fueron goles que gritamos mucho. Era importante que ganara de local, sobre todo tras el partido de River, que perdió y quedó complicado de cara a la revancha.

Benedetto volvía de una lesión, no podía recuperarse bien. Esperábamos mucho más de él por lo que había hecho antes. Por suerte se le dio y ante Palmeiras demostró la jerarquía y la calidad que tiene, el segundo gol es para verlo mil veces. Tiene mérito suficiente para jugar en la revancha. Me gusta mucho más que Wanchope Abila.