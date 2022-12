Los bombazos de Messi para Van Gaal y el juez: "¿Qué mirás bobo?"

"Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Te meten pelotazos al área y te complican", comenzó Messi. Cabe recordar que, en la previa del duelo, Van Gaal había declarado que "Messi no la había tocado" en la semifinal de Brasil 2014.

A continuación, el ex Barcelona fue directamente contra el réferi del partido: "Del árbitro no quiero hablar porque después te sancionan, no podés ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante como un cuarto de final de un Mundial".

Messi sobre el árbitro.mp4

"Más allá de eso tuvimos suerte en los penales. Merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizás no hicimos un gran partido, pero lo jugamos como lo teníamos que jugar. Y bueno, después el árbitro lo mandó a la prorroga. No solo por los minutos que agregó de más, sino por todo el partido. Por las chiquitas, las boluditas. Siempre te jugaba en contra. Después el último foul de donde viene el gol creo que no era. Son muchos detalles que dentro de la cancha te das cuenta que te la quiere inclinar", completó el astro argentino.

Por último, Leo destacó el trabajo realizado por el seleccionado nacional, que supo levantarse del golpazo sufrido ante Arabia Saudita en el debut y hoy está entre los cuatro mejores del mundo: "Lo dijimos desde el principio cuando muchos nos querían tumbar después del primer partido. Este equipo deja todo. Cuando tiene que jugar, juega, y cuando no lo saca adelante de otra manera, como lo hicimos hoy. Estamos muy felices, el objetivo era jugar los siete partidos y lo logramos. Ahora tenemos una semifinal durísima y ya la vamos a empezar a preparar".

El gesto de Messi para Van Gaal tras la clasificación de Argentina a semifinales: