Los campeones del 2014 sueñan con repetir la gesta

En esta oportunidad, será en casa y ante otro rival, aunque de la misma provincia: Argentinos del Norte. En aquel entonces, el adversario fue Cruz del Sur de Bariloche, y la ida fue en casa (2 a 0) y la vuelta en la ciudad cordillerana (4 a 4). Ahora, tras el 1 a 1 en la ida, el Dino buscará una victoria ante su gente que le permita festejar otra vez un título en torneos federales.

“Estoy con ansiedad y mucho nerviosismo. Comparado con el 2014, yo en ese torneo no jugué tantos partidos, solamente tres o cuatro, entonces ahora tengo más protagonismo y lo vivo de otra manera. En Bariloche lo miré desde afuera. Ahora me siento mucho más parte porque vengo jugando y por eso se encara con mucha más ganas”, aseguró Nico Quiroga, el polifuncional volante del Dino que espera estar desde el minuto cero mañana desde las 16. “En mi carrera es el partido más importante por todo lo que representa, por el momento en que estoy y por cómo se dieron las cosas. Ojalá sea una fiesta para Maronese”, agregó.

Del lado de la experiencia, Hugo Silva se siente con la responsabilidad de cargar la cinta de capitán y jugar en el club en el que nació y ante su gente. “Cada torneo tiene un sabor distinto, pero siempre el que viene por delante es el más importante. A mí me agarra en una linda etapa, con una madurez importante y siendo capitán, por eso es otra responsabilidad. Estoy tranquilo y confiando en los muchachos”, dijo el delantero, que lleva 99 goles en la primera del Dino y sueña con llegar al 100 justo en la final. “Es todo una presión doble, un orgullo llevar la cinta, con mi edad, con los 99 goles, es todo, pero que la asumo y es lindo. Sueño con ver feliz a la gente a la familia, los amigos y la gente del barrio”, completó.

Por su parte, Seba Jeldres, el goleador del equipo, consideró: “Por ahí jugué poco en 2014, pero pude meter dos goles. Ahora soy más grande, soy titular y estoy bien desde lo futbolístico”. ¿La diferencia con el 2014? “Principalmente que en ese momento teníamos al Flaco (Mario Barros) que resolvía todo, jugábamos para él. Ahora tenemos un gran equipo que es distinto pero que tiene todo para sumar otra alegría”, cerró.

--> Lisazo y Roger ya saben de finales

Dennis Lizaso y Elthon Roger compartieron plantel en Independiente cuando el Rojo logró el ascenso al Federal B en 2012. Ahora se les da a ambos otra chance inmejorable, pero con la camiseta de Maro.

“Estoy feliz de poder volver a disputar una final como esta. Es una de las finales más importantes para mi porque es el club donde yo nací y soy hincha”, aseguró el zaguero.

Por su parte, Lizaso se perdió aquellos partidos finales con el Rojo por lesión y ahora busca revancha. “Sin duda va a estar entre los más importantes que me va tocar. En Independiente no me tocó jugar los partidos finales por lesión. Ahora en comparación lo estoy viviendo más feliz más contento disfrutando cada momento”, lanzó el volante.