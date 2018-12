Los cracks que le pide Alfaro a Boca

Entre ellos, Franco Vázquez, hoy en el Sevilla español, y Leandro Paredes, en el Zenit Ruso y pretendido también por el PSG.

El Mudo habría recibido un ofrecimiento por parte del Xeneize para sumarse y debería contestar en las próximas horas.

Boca está buscando un volante ofensivo para suplir la salida de Edwin Cardona, y el cordobés es una de las opciones. Sin embargo, el ex Belgrano se encuentra cómodo en España, es importante dentro del plantel y no es seguro que quiera regresar al fútbol argentino. Hoy debe contestar.

3/1 ese día asumirá el ex entrenador del Globo en Boca. ¿Habrá caras nuevas?

Otra de las opciones es Leandro Paredes, quien se mostró muchas veces en las redes muy cercano a Boca pero es requerido por muchos clubes grandes de Europa, entre ellos el campeón francés.

30 millones de euros

Las ofertas que recibió el Sevilla por el Mudo Vázquez en los últimos tiempos, una de ellas del West Ham.

85 millones de dólares

Gastó Boca durante la gestión Angelici en refuerzos. Logró el bicampeonato argentino pero le falta conquistar la Copa Libertadores. Seguro volverá a apostar fuerte en este mercado de pases.

Cómo hará Boca para traerlo es la pregunta del millón. Pero nada es imposible.

Banega ya le dijo que no

El primer jugador de cartel al que el Xeneize contactó fue Ever Banega, pero las intenciones de repatriar al rosarino naufragaron pronto pues el jugador prefiere continuar su carrera en Europa.

Dos más terrenales

En tanto, hay dos jugadores en carpeta que parecen más posibles, si bien uno de los clubes dueños de los pases ya avisó que no quiere saber nada. Se trata de Defensa y Justicia, club donde milita el defensor Lisandro Martínez. A los 20 años es una de las joyas del fútbol local y ya estuvo en la mira de River en los anteriores mercados de pases.

“Me dijeron en el pueblo que me quiere Boca, pero no me llamaron ni Burdisso ni Alfaro. No me conmueve el llamado de Boca, estoy mentalizado en Defensa”, aseguró ayer el marcador central. En tanto, el presidente del Halcón aclaró que la idea es que se vaya más adelante, no ahora. Igual en fútbol lo que hoy es blanco mañana suele ser negro.

"A Lisandro Martínez lo están mirando de Boca, River y el exterior. Estoy seguro de que hasta junio se queda acá”.José Lemme. Presidente de Defensa y Justicia

Juan Foyth, un ex Estudiantes hoy en la Premier, es otra opción para ocupar el puesto de marcador central que quedó vacante con la partida de Lisandro Magallán.

En tanto, Alexis Mac Allister parece ser el más adecuado para suplir el hueco de Edwin Cardona (se fue el Pachuca de México) si es que no prosperan las gestiones con Mudo Vázquez y Paredes.

"Nández se quiere quedar pero quiere ser referente dentro de la cancha y en lo económico".Pablo Betancourt. Representante del volante uruguayo

Un apellido con historia en Boca, el mediocampista de Argentinos se enfrentó en dos ocasiones al Xeneize en este 2018, dos partidos muy destacados que podrían darle un lugar en el equipo que dirigirá Alfaro.

En ofensiva, con que no le vendan figuras se conforma el nuevo entrenador boquense. Lo cierto es que Gustavo Alfaro empieza a diseñar el nuevo Boca y la lista de posibles refuerzos es larga. ¿Cuántos gustos le darán?.

El técnico sueña con un equipazo para ganar la Libertadores.

El doc se enojó por el caso Gago y contestó

El médico de Boca, Jorge Batista, salió al cruce de versiones periodísticas que señalaban la casi segura imposibilidad de seguir jugando al fútbol profesional para Fernando Gago tras la grave lesión sufrida en la final de la Copa Libertadores, y la polémica quedó instalada.

A través de su cuenta de Instagram señaló: “No sé si Fernando seguirá jugando o no y en realidad es una decisión que deberá tomar él junto con el cuerpo técnico y la dirigencia. Pero qué bueno sería que todos los que quieran opinar cuando son consultados lo hagan con nombre y apellido!! Muchachos, nadie se va a enojar!! Hay libertad de expresión. Pero la verdad es que desde el anonimato en mi humilde opinión no queda bien”, indicó entre la ironía y el enojo. “Si podrá volver o no a un gran nivel, no lo sé y habrá que ver la evolución. Felicidades a todos!! Gran 2019!!”, culminó.

A los de Huracán aún nos duele, traicionó la palabra. Roger Morales. Ex jugador del lobo oriundo de Cipolletti

Soy hincha de Huracán y a todos nos duele aún la salida de Gustavo Alfaro del Globo.

Pero hay que acordarse de que tuvimos con él un crecimiento, un norte y un colchón de puntos que nos hizo olvidar del descenso.

Los contratos tienen que tener cláusulas de salidas, que en este caso espero que económicamente beneficien a Huracán.

La posibilidad de Alfaro de ir a otro club con otros proyectos y expectativas es respetable, más tratándose de un equipo tan grande como Boca.

Había que dejarlo ir porque si se quedaba lo iba a hacer de mala gana y así no sirve. Lo que no tenemos que hacer los técnicos es comprometerse uno con la gente desde lo sentimental, decir amo a Huracán, por Huracán dejaría todo, porque después aparece la plata, los clubes grandes y uno tiene que traicionar la palabra…