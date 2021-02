Los dardos de Liberman contra la Comisión Directiva de Boca

Está más ácido que nunca. Encima, enojado. A Martín Liberman lo sacaron del nuevo proyecto de Disney que fusionó ESPN con FOX. Uno de los pocos que se quedó sin trabajo fue él. Pero lo que no perdió es su estilo punzante y generador de conflictos.

Asimismo, el Colorado tiró que Ameal "está pintado" y disparó conta el Consejo de Fútbol por cómo manejó el tema del problema de salud del colombiano Román, quien no pasó la revisión médica por una afección cardíaca.

A ustedes les gustaría que si les encuentran un problema de salud salga alguien a ventilarlo? Es una falta de respeto TOTAL lo que hizo Boca sin el permiso del jugador y del club de Colombia. Toda mi solidaridad por una comunicación NO autorizada. Fuerza Roman, fuerza Colombia.

"Me pareció una locura y una falta de respeto total que Boca cuente públicamente la afección cardiaca del jugador Roman. No tiene ese derecho. La salud de un jugador que No le pertenece, es ajena al mundo Boca", explicó el conductor, que en otro tuit agregó: "Lo que estuvo pésimo y señalo es la divulgación de los resultados en forma pública. Eso es mala praxis y violacion de la intimidad de Andrés".

Hay fecha copera

A propósito del xeneize, la organización de la Copa Argentina confirmó que Boca debutará en la Copa Argentina el 3 de marzo en la cancha de Lanús. Su rival en los 32° de final será Claypole y lo único que resta definir es el horario para la presentación del equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

El conjunto xeneize tendrá otras dos competiciones a lo largo del primer semestre de este año: la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (ya comenzó) y la Copa Libertadores. Para su presentación en el certamen federal se medirá con un rival que justamente acaba de lograr el ascenso a la Primera C.

El cuadro de la Copa Argentina ya ilusiona a muchos con un Superclásico en octavos de final. Para eso, Boca deberá eliminar a Claypole y luego al vencedor del duelo entre Defensores de Belgrano y Almirante Brown, mientras que a River solo le queda el choque frente a Atlético Tucumán o Comunicaciones.