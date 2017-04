Según adelantaron ayer, los maestros se concentraron a las 10 en el Monumento a San Martín y posteriormente marcharán hacia los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti. Se espera que corten la circulación de vehículos en horas del mediodía.

Esta mañana un grupo de agentes de Gendarmería Nacional se apostaron sobre la Ruta 22 del lado rionegrino de los puentes con la intención de garantizar la circulación del tránsito.

ATEN va por otros tres días de paro

El conflicto docente continúa en un tire y afloje que, a pesar de la última oferta del Gobierno, no parece encontrar un camino hacia la solución. Si bien algunas asambleas consideraron que hubo mejoras en las propuestas, el espíritu general apuntaba a dar continuidad a las medidas de fuerza por 72 horas.

Una vez más se puso en discusión la oferta salarial que hizo el gobierno provincial en el marco de la mesa de negociaciones. La asamblea de ATEN Capital había adelantado que no estaba conforme con lo expresado por Provincia, lo que se confirmó con el voto de rechazo de 1252 docentes en el encuentro de ayer.

Embed CONFLICTO DOCENTE ¦ ATEN capital rechazó la oferta y propone endurecer las medidas de fuerza. https://t.co/VM9Mf4e4Eh pic.twitter.com/ZuWF0QSai7 — LMNeuquén (@LMNeuquen) 5 de abril de 2017

Para los docentes capitalinos se trató de una propuesta “insuficiente”, por lo que votaron un nuevo plan de lucha de cara a lo que sería la sexta semana de conflicto. Aunque todavía falta la resolución del plenario de secretarios previsto para mañana, la seccional Capital resolvió comenzar la próxima semana con bloqueos a tres dependencias gubernamentales relacionadas con educación.

Fueron dos las mociones que se presentaron en asamblea y una de ellas proponía extender el paro a cinco días, con cortes en los principales accesos de la ciudad, en el inicio de Semana Santa. La idea no tuvo acompañamiento y los docentes se volcaron por las 72 horas de paro.

“Tuvimos una asamblea muy reflexiva que rechazó la propuesta del Gobierno por insuficiente y porque no apunta al sueldo básico de los trabajadores”, sostuvo la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas.