Los edificios ecológicos ganan terreno en la ciudad

Según datos de la Subsecretaría de Obras Particulares, en noviembre de 2018 había nueve proyectos en marcha de este tipo, mientras que en la actualidad ya suman 14 las edificaciones de grandes dimensiones que van a cumplir con estas disposiciones.

Por aplicación de las ordenanzas 13515 y 13773, aprobadas por el Concejo Deliberante a comienzos de 2018, las nuevas construcciones con superficies importantes deben respetar parámetros de energías alternativas y eficiencia energética.

Como la aplicación es gradual, el año pasado se les exigía cumplir estas disposiciones a las obras de más de cinco mil metros cuadrados de construcción y en este 2019 esto ya alcanzó a las de cuatro mil. El objetivo es llegar a 2022 con la obligatoriedad de que se implemente esta normativa para las obras de hasta 1000 metros cuadrados.

A la fecha, de las 14 edificaciones proyectadas, 10 de manera obligatoria y cuatro en forma voluntaria (ya que los metros cuadrados no lo requieren), se ubican nueve en la zona Centro Este y cinco en el Centro Oeste, las cuales ya tienen permiso provisorio de obra. Una de ellas está etiquetada como C, lo que implica estar entre las mejores calificadas. En total, representan 175 mil metros cuadrados de construcción, cuando hasta el año pasado ese número no llegaba ni a la mitad.

El Municipio evalúa la aplicación de seis parámetros de eficiencia energética y a cada uno se le otorga un puntaje. De ellos, son de aplicación obligatoria las envolventes, que involucran aberturas, paredes, techos y pisos para lograr la mejor adaptabilidad al clima local, para que en el invierno se conserve el calor dentro del edificio y que en el verano permanezca más fresco que el ambiente exterior.

En el caso de los residuos, se apunta a promover que las torres, que son grandes productoras de desechos, realicen su tratamiento en origen, es decir, en el mismo edificio, clasificándolos, compactándolos o al menos reduciendo su volumen.

También se prevé un receptáculo que permita almacenar y separar dentro del edificio la basura para después poder sacar los húmedos y los secos en los días previstos de recolección.

Los otros cuatro parámetros son terrazas verdes, ubicación, ventilación y asolamiento, junto con energías alternativas y el tratamiento de aguas residuales. Lo mismo para la captación de agua de lluvia para lavado o la grifería que se corta al minuto y que genera un uso responsable del recurso.

De acuerdo con cómo las construcciones los incorporen, estas obtienen una etiquetación, que va de la A a la F, donde la A representa la mejor calificación posible.

Desde la Subsecretaría de Obras Particulares se advirtió que para respetar la normativa vigente se debe cumplir al menos con las últimas dos, dado que no se puede hablar de un ahorro de energía sin una buena aislación de un edificio determinado.

Obtendrán importantes beneficios impositivos

Las edificaciones que obtengan la etiquetación A-B o C, es decir, que cuenten con elementos constructivos superiores a los exigidos por la normativa en vigencia, pueden acceder a beneficios impositivos. Esto se traduce en que abonarán el 50 por ciento del valor fijado como derecho de edificación para obra nueva, hasta la inspección final de verificación de las variables propuestas y obtener una quita de hasta un 10% anual de la tasa por servicios a la Propiedad Inmueble.

En ese nivel se ubican, por ejemplo, aquellos edificios que cuenten con paneles fotovoltaicos de alimentación, que posibiliten la producción de electricidad o calor. Con lo cual, no solo se trata de la generación de una energía limpia sino también que esto lleva el ahorro de energía eléctrica y de gas.

De hecho, existe un edificio ubicado en Leloir y Las Violetas que se hizo antes de la ordenanza que obliga a construir de manera sustentable y que cumple con estas características.

Luis López de Murillas. Subsecretario de Obras Particulares

1. ¿Cómo evalúa el desarrollo de este tipo de edificaciones?

A dos años de estar vigente la ordenanza, es un número importante. Hay cinco edificios que están en construcción, donde uno de ellos tiene una muy buena calificación.

2. ¿Todas las construcciones a futuro serán sustentables?

En 2023 vamos a ver si se hace extensivo para cualquier edificación. Por el momento es para medianas y de gran magnitud.

3. ¿Qué aportan además del ahorro energético?

Responde al cambio climático, donde está el compromiso de evitar el calentamiento global. Este será el aporte de Neuquén.

