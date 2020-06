Los enemigos de Rial se reúnen en Fantino a la tarde

Si bien aún la periodista no aceptó ni rechazó la propuesta, en caso de dar el si, volverá a trabajar con Ventura a partir del próximo lunes, por lo que tienen poco tiempo para limas sus asperezas. Es que su ex compañero, días atrás, no tuvo palabras de aliento para con ella, tras la situación que se desató en el programa chimentero, en medio de una entrevista a un empleado del doctor Rubén Mühlberger. “Creo que Marcela va a probar ahora lo que me pasó a mi hace seis años, va a probar lo que es la actividad y lo que es el medio, ¿no? No me quiero meter en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto, a lo mejor enceguecido por un sentimiento que tengo adentro y que si lo expresara como realmente lo siento, sería muy brutal. Prefiero llamarme a silencio”, relató en Agarrate Catalina.

Si descargo no quedó ahí y agregó: “Seguramente pasaron muchas cosas, y si tengo que hablar con la verdad, habría muchos ardores para todos los costados, así que elijo el silencio. Lo que me dolió no fue una actitud individual, porque ahí hubo mucha complicidad colectiva. Vos convivís con gente al lado, y no esperás que el que tenés al lado te meta una puñalada. Vos decís ‘este jugador tiene la misma camiseta que yo y es de los míos’, y muchas veces esos son los que te traicionan, o los que cuando llega la jugada fundamental del partido, no ponen lo que tienen que poner, miran para otro lado y se hacen los desentendidos. Incluso, a veces son los que participan del movimiento justiciero que toman algunos con mucha injusticia".

Sin embargo, días después se arrepintió de sus declaraciones, aunque no dejó de expresar su desencanto por una actitud que tuvo la panelista con él cuando se fue del programa. “Mi cuenta con ella, la escuché por boca de ella, no me la contó nadie. Algo que me dolió mucho, pero bueno, yo, hasta que escuché de boca de ella lo que dijo, no lo creía, porque al teléfono descompuesto no le doy bola. Ya está, las heridas están cicatrizadas. En algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó”, sostuvo Luis.