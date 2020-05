Tauro apuró a un entrevistado y terminó discutiendo con Rial

Ante semejante acusación, Rial pidió que sea revelado el informante, mientras el abogado del joven aseguraba que eso era fácil de comprobar, mirando las cuentas de su cliente. “¿Quién manda esto?”, preguntó el conductor, a lo que Tauro respondió tímida: “Un informante mío”. Eso despertó la furia de Rial.

“Pero tenemos que dar los nombres, Marcela. Yo doy todos los nombres. Si no los damos, estamos... ¿quién es?”, enfatizó Jorge. En ese momento, la panelista le respondió a su compañero que le mandó por privado el nombre de la persona, y le reiteró que no iba a dar el nombre de su informante. “Perdón, Jorge, pero sabés que en todo lo que dije hasta ahora, no fallé”, sostuvo.

Embed

“Si no vas a dar nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima”, enfatizó el intruso, ya visiblemente muy enojado y siguió: “Estamos todos tratando de hablar con la Justicia, traer testimonios reales, leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Lo único que te pido es eso, saber”.

LEÉ MÁS

¡Volvieron Coqui y Paola! Los hermanos Lopilato hicieron un sketch con Flor Peña y Francella

Fantino y su supuesto affair con Luciano Pereyra: "Es una historia de un romanticismo terrible"