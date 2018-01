Los familiares del ARA San Juan piden becas para los hijos

Mar del Plata

Por segunda vez en 71 días, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reunió con familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, cuyo paradero se desconoce desde el 15 de noviembre. Fue en la Base Naval de Mar del Plata, duró dos horas y hubo condiciones establecidas por el ministerio: sólo pudo acceder a la reunión una persona por familia, las familias que no podían acercarse no lograron que nadie entrara en su representación, y aunque en un principio, según contaron algunos familiares, habían establecido que nadie podría acceder con teléfonos, finalmente no se restringió su uso.