Los famosos recordaron a Sergio Denis en las redes sociales

Se va un grande. Se lo llevo la desidia, la ignorancia. Pero se lleva todo el amor y la admiración que él sembró, no sólo como artista. Un Buenazo con Mayúsculas!!! Gracias Sergio! mi tristeza y mi bronca! Y el cariño y la amistad que te mereces!!! mis respetos a la familia #sergiodenis