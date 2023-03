Los feroces comentarios a Barby Franco por el lugar donde baña a su hija

"Soy de Uruguay y se le denomina simplemente palangana. En la sencillez está el verdadero sentido de la vida...sin andar ostentando. ¡Está divina Sarah!", replicó una seguidora. De inmediato, otras personas se unieron al debate y comenzó la grieta en lo que iba a ser una dulce publicación.

barby-franco-desato-un-grieta-en-instagram-por-el-lugar-donde-bana-a-sarah-burlando-1517418.jpg

Por otro lado, en una entrevista exclusiva con la periodista Sabrina Galante, Barby contó que su hija Sarah salió muy parecida al papá, el Dr. Fernando Burlando.

"Ay dios mio, es igual a Burlando. No sabés. Las cejas, los ojos, la nariz. Desde la ecografia del mes 7, en la 5D, ya vi que era igualito a el y se lo dije. Es la fotocopia en ninita. Y de personalidad se esta pareciendo tambien. Busca la teta y si no la ve no sabes como se pone... rabiosa", dijo Barby Franco.

Recordemos que Fernando Burlando trabajó durante el verano en el juicio oral y público que se realizó por el crimen de Fernando Baez Sosa. En el mismo, cinco de los ocho acusados fueron condenados a cadena perpetua y el resto a 15 años de cárcel. Además, participó del reality The Challenge Argentina (Telefe). Ahí hizo pareja con la boxeadora Carolina Duer y fueron los primeros eliminados de la competencia.