En este caso, el abogado fue contactado por un hombre de Mar del Plata, que a principios de febrero sufrió una estafa por parte de miembros de la comunidad gitana con la venta de una camioneta.

Pablo, el damnificado, relató a LM Neuquén la maniobra con la que fue engañado y perdió alrededor de 5 mil dólares y 2500 euros, una suma aproximada de 327 mil pesos argentinos. El hombre se contactó con los estafadores por medio de Alamaula, donde se ofrecía una Toyota Hilux. “Antes de viajar me contacté con una gestora amiga y me quedé tranquilo porque no aparecía ninguna irregularidad. Recién cuando llegué me di cuenta de que se trataba de gitanos, pero armaron todo tan bien que no desconfié hasta el momento en que empezaron a poner excusas”, confió Pablo.

$327 mil Es la cantidad de dinero que le robaron los estafadores

Pablo viajó a Neuquén para comprar una camioneta y entregó cerca de 10 mil dólares y 2500 euros, es decir, unos 546 mil pesos argentinos. Antes de volver a su ciudad, recuperó menos de la mitad del dinero que había entregado.

“Son muchos los contratiempos con los que se encuentra una víctima de estafa y lo único que tienen es exigencias por parte de la fiscalía”,dijo Walter Pinuer, abogado de la víctima

El marplatense viajó el 4 de febrero a Neuquén para concretar la compra, pero al momento de cerrar el trato recibió la primera excusa. “Me dijo que no íbamos a poder terminar de firmar los papeles por un inconveniente familiar. Le dije que volviéramos todo para atrás, pero no me quería entregar el dinero”, relató Pablo, quien al final recuperó 5 mil dólares de los 10 mil que había entregado.

“Actúan muy sucio estas personas, se aprovechan de gente de afuera. No tenía idea de que estafaban de esta forma”, dijo Pablo, damnificado

Tras buscar un abogado de la zona, se puso en contacto con Pinuer, quien radicó la denuncia y se constituyó como querellante. “Estamos dando todo lo que se nos pide. La gente se encuentra con que la Justicia de la provincia parece que amparara el accionar delictivo de estas personas”, afirmó el abogado respecto de la situación que enfrentan y que parece replicarse en varios casos.

