Los indecisos que inclinaron la balanza a favor del aborto

La aprobación histórica de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado que terminó con siete votos a favor de los verdes, había comenzado con 66 posturas confirmadas, dos ausentes y seis dudas. Los legisladores que no se habían pronunciado para ninguno de los dos lados expusieron su opinión durante el debate previo a la votación.

Los celestes hubieran sido 34, pero en el recinto no estuvieron el tucumano José Alperovich -de licencia tras ser denunciado por abuso sexual por su sobrina- y el riojano Carlos Saúl Menem -con un cuadro grave de salud-.

La primera en "desempatar" los números fue la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, quien en el anterior debate había votado en contra, pero en los últimos días se manifestó de otra manera.

Y ya cuando fue su turno en el debate develó cualquier tipo de dudas que quedara en torno a su posición. "Más allá de mis creencias entendí que estamos ante una problemática que necesita políticas públicas. En este sentido, la propuesta desarrolla nuestro gobierno es una propuesta integral. Superadora, que dialoga de frente con el plan de los mil días, pensando para que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de interrumpir su embarazo ante una situación vulnerable. Las mujeres podrán dejar la clandestinidad y podrán actual de manera segura", dijo cerca de las 18, cuando le tocó el turno de hablar.

Por su parte, la entrerriana Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) está dentro de la Banca de la Mujer, pero en sus declaraciones previas a la sesión que comenzara este martes había asegurado estaba "esperando leer el proyecto completo".

Era una de las legisladoras que estaba en duda, pero en el debate previo a la votación se inclinó a favor del proyecto de Ley. "Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias de la mujeres que acuden a la clandestinidad para resolver los problemas de los embarazos no deseados", justificó y fue categórica: "La interrupción voluntario del embarazo debe ser incorporada como una nueva causa habilitante. Por lo tanto adelanto mi voto positivo".

Otra de las indecisas, fue la diputada neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo y que no quiso adelantar cómo iba a votar esta vez. Sin embargo, en las últimas semanas declaró en una entrevista que hay que dar una respuesta de la salud pública y que está a favor de la despenalización, aunque no cree que el aborto tenga que ser un derecho.

Pero, este martes cerca de las 22 horas fue el turno para expresar su posición y aseguró: "Voy a acompañar este proyecto". "No cambie mis creencias personales, no cambié lo que creo del aborto. Cambié el enfoque desde donde debe ser abordado, no se trata de religión o feminismo. Es un tema de suma complejidad, es un debate que afecta a gran parte de las personas", explicó.

El salteño Sergio Napoleón Leavy (Frente de Todos) que se había manifestado en contra del proyecto, pero en los últimos días mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández. Este martes cambió de opinión y se mostró a favor de la Ley: "¿Vamos a dejar que lo sigan haciendo en un baño? Que sin lugar a dudas que si no pierde la vida podrá perder una parte de la maternidad. Entendí a las mujeres que deciden a abortar, esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro y legal. Que deben hacerlo para que no mueran en el intento".

Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro, siempre se mostró a favor del proyecto, pero en los últimos días había manifestado ciertas dudas respecto a la letra chica del proyecto, que en las horas previas a la sesión fueron disipadas por una serie de modificaciones que implementará el Poder Ejecutivo en su reglamentación.

"Quiero agradecer al Poder Ejecutivo y al Presidente", sostuvo Weretilneck en alusión a la decisión del oficialismo de atender sus planteos respecto a la normativa en lo referido a la situación de los médicos que deberán instrumentar la nueva ley.

El senador explicó que entre los ítems que pidió modificar estaban "el término de salud integral (en uno de sus artículos) que abría una puerta inmensa y que iban a terminar con la inaplicabilidad de la ley". "Todos sabemos, concepto de salud integral de la Organización Mundial de la Salud y esto nos iba a generar situaciones judicializables", analizó en su discurso durante el debate.

"La posibilidad del veto parcial (anunciada por el oficialismo) aleja esto y permite tener ley viable", subrayó y adelantó que el Gobierno le adelantó que analizaría otras correcciones que pidió cuando reglamente la normativa.

En su discurso, el ex gobernador rionegrino manifestó que iba a acompañar el proyecto y de esa manera terminó de darle luz verde al aborto.

Con el paso de las horas, la posibilidad de que definiera Cristina Fernández de Kirchner la votación se fueron diluyendo. Por momentos, era una alternativa con fundamentos, dado que las abstenciones podrían haber allanado ese camino. En 2018, la actual vicepresidenta ya había manifestado su vocación de aprobar la IVE.