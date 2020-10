Los neuquinos definen si juegan el Regional Amateur

Hace pocas semanas daban por hecho que el torneo Regional Amateur no iba a continuar, pero en las últimas horas, el Consejo Federal anunció que el campeonato va a concluir y los clubes tienen hasta el próximo martes 27 para confirmar o no su participación. En Neuquén, Independiente, Alianza de Cutral Co y Deportivo Rincón, tienen que dar su respuesta.