Los perros de un vecino matan a un nene de 2 años

“De lejos parecía que estaban jugando. Caminé hacia ellos, grité por primera vez y empecé a correr. Pero ya no se podía hacer nada. Sólo pude alzarlo y gritar para pedir por ayuda”, le contó el hombre a Diario de Cuyo. Un vecino que escuchó el grito desesperado se acercó de inmediato y también la Policí,a que fue advertida y trasladó al chiquito, a su mamá y a su abuelo hasta el hospital Marcial Quiroga. Pero lamentablemente nada pudo hacerse: Sahir no resistió el brutal ataque y, a pesar del intento de los médicos por reanimarlo, su cuerpo, desgarrado por las mordidas, no respondió. El pequeño falleció y se convirtió en la segunda muerte a causa de un ataque de perros en San Juan en lo que va de este 2019.