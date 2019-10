“Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados y hay copilotos que no pueden pagar el alquiler ", agregó el gremialista en declaraciones radiales.

El candidato opositor si bien respaldó ayer los reclamos de los aeronáuticos, pero les dijo que "no es un buen momento" para tomar medidas de fuerza.

"Es lógico que Alberto pida que no haya huelga porque sería deseable no tener un Gobierno que destruya la línea de bandera, que no quiera atacar al movimiento obrero, sería deseable no tener chorros, corruptos, mala leche, gente que está haciendo mucho daño", señaló el gremialista.

La Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a las partes para este jueves y en el caso de que no alcancen un acuerdo respecto a los temas planteados, y con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de los vuelos durante el fin de semana, la cartera laboral "dictaría la conciliación la obligatoria", dejando sin efecto las medidas de fuerza anunciadas.