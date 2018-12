El pago del 5% alcanzará al excedente de las ganancias por $66.971 en las inversiones en pesos, y para las operaciones que se realicen en 2019 el mínimo no imponible sube a $104.735,77. Pero las utilidades obtenidas por la compraventa de dólares o pesos ajustables por inflación tributarán una alícuota de 15% sobre los $67.000. Hasta hoy no se conoce cuál será el mínimo no imponible para el año próximo.