Los preocupantes mensajes que dejó Chano en sus redes

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, aseguró Chano.

Sin embargo, al parecer la cosa no termina ahí, ya que Chano le restó importancia a estos ataques, pero aseguró que está siendo seguido por “gente oscura” y aseguró que lo cuenta debido a que teme que le “pase algo”.

“Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random”, agregó en otro tuit Chano.

Chano preocuapdo 2.jpg

“Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, aseguró el cantante preocupando a todos sus fanáticos.

“Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella, también la tengo identificada. Espero que no sea nada”, cerró Chano sin dar muchas más especificaciones.