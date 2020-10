"El lunes cuando llegamos nos percatamos que nos faltaba un trailer de unos 18 metros de largo y 4 metros de altura. Es realmente un tamaño importante, difícil de trasladar. Lo sacaron de tiro aparentemente, rompieron los alambrados y se lo llevaron en dirección hacia el oeste por la autovía", relató la mujer.

La denuncia por el robo en Comisaría 20° ya dio inicio a la investigación, que comenzó con el levantamiento de rastros en la escena y relevamiento de cámaras para intentar identificar a los autores o al menos recuperar el rodado. Por el momento, no hay testigos de la sustracción.

image.png

El trailer que les llevaron, según indicó la damnificada, ronda entre los $3 - $3,5 millones, dado que no es sólo el rodado sino también todo su equipamiento interior (cocina, baño, entre otros elementos), e insumos que eran almacenados allí dentro.

Sector desprotegido

Lo "preocupante", según estableció Karina, es que esta situación es uno más de los tantos robos que se vienen dando en el sector de Parque Industrial y que tiene como damnificados a los empresarios.

"Esto es algo que nos está pasando a todos, permanentemente nos están robando y vale todo. Les sirven las pantallas solares, les sirve una batería, una máquina, una camioneta, motos; roban lo que esté a su alcance", lamentó la empresaria, quien agregó que no es la primera vez que les sustraen equipamiento o insumos, pero sí la más grave. De hecho, frente a los hechos previos, tomaron por costumbre trasladar los equipos más costosos a la base -a 11 kilómetros- al final de cada jornada.

"Ya no hay hora para los robos, suceden las 24 horas y es algo que está más allá de nosotros. Estos hechos nos afectan mucho porque es nuestro trabajo. Se trata de equipos en los que la empresa permanentemente invierte el dinero para mejorar el servicio y nuestro propio bienestar también", explicó.

Asimismo, aunque destacó la predisposición de los efectivos policiales ante cada nueva denuncia, aseguró que "no alcanzan".

"Es preocupante la situación, la Policía no da abasto y la seguridad privada tampoco porque no pueden estar en todo; cuando están atendiendo un robo en una empresa, están cometiendo otro en la otra punta, y así. Tendrían que diseñar con las fuerzas de seguridad algún sistema para responder a la situación, porque realmente estamos muy desprotegidos, no tenemos ni la seguridad ni el apoyo, pero porque no alcanza el personal", expresó.