Los taxistas son un blanco muy fácil para la delincuencia

Entre el lunes y el miércoles de esta semana hubo dos nuevos robos y sin detenidos.

El lunes, un taxista levantó tres pasajeros en Chocón y Linares y lo robaron en calle Tronador. Cuando lo apuntaron con una pistola 9 milímetros el chofer quedó en estado de shock por lo que no alcanzó a tocar el botón antipánico. El botín con el que se alzaron los delincuentes fue la recaudación del turno, poco más de mil pesos y el celular del taxista.

En tanto, en la madrugada del miércoles, un chofer que tomó viaje en calle Namuncurá e Ignacio Rivas fue hasta Balsa Las Perlas, donde lo asaltaron. En esta ocasión subió una pareja joven, la mujer se bajó en Valentina Sur y el hombre siguió hasta el barrio Sol en Balsa Las Perlas. El delincuente tomó por el cuello al taxista y lo amenazó. Luego se alzó con la recaudación que ascendía a unos 1.200 pesos.

Si bien el hombre activó el botón antipánico la Policía neuquina no intervino porque tratarse de un delito cometido en Río Negro. Desde la base hubo mucha bronca porque al dar aviso al comando de que había un taxista en riesgo, les informaron que no tenían comunicación con la Policía de Río Negro, por lo que no podían hacer nada.

Los robos continúan y parecen no tener un freno.

Siete robos han sufrido los taxistas en 15 días

Se toman el taxi en la vía pública y piden ir a zonas alejadas, en tres casos los sacaron de la ciudad, en uno a Centenario, otro a Plottier y ahora Balsa Las Perlas. Así los asaltan.

LEÉ MÁS

En 48 horas, cuatro asaltos a taxistas y remiseros

Un tachero en la mira por la ola de robos a taxistas

Otro violento robo a taxista: lo amenazaron con un cuchillo