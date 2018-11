La bailarina no aguantó la angustia y se largó a llorar en los Angeles de la mañana tras confirmar que no continuará en el certamen por razones personales.

De una forma abrupta e inesperada, Lourdes Sánchez comunicó que ya no será parte del Bailando. "No lo sabe nadie. Es una decisión que tomé y ya comuniqué a la producción y aunque quería esperar hasta el lunes para que se enteraran, no pude".