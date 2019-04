Lourdes Sánchez se quebró al hablar de su hijo

El relato de Oliván conmovió profundamente a las 'angelitas'. Lourdes Sánchez y Yanina Latorre rompieron en llanto mientras escuchaban a la periodista contar cosas sobre la relación con su hijo. Y en ese momento, la esposa del Chato Prada contó lo que vivió hace un tiempo con Valentín.

"Me sensibiliza mucho porque yo hace poco lo llevé a Valentín a una fonoaudióloga, porque veía a un nene que hablaba un montón y yo decía 'ay, Valentín no habla así'. Habla, pero muy poquito, dice palabras sueltas. ¿Y qué hace una mamá? En seguida piensa 'ay, no habla, algo le pasa'", relató la bailarina.

Además, Lourdes aseguró: "Te escuchaba y me hacía acordar a la entrevista que tuve con la fonoaudióloga, que lo primero que me dijo fue que Valentín no era autista, que quizás era un poco más vago para hablar".

