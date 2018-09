Lourdes va ganando más poder

Ángel de Brito, integrante del jurado del certamen y quien supo pegarle duro al desempeño del comité que también integran la Chipi y Jorge Moliniers, fue el encargado de dar la noticia. Anoche el BAR comenzaba con su nuevo rol, ya que había sentencia. “Va a ser la primera y única vez que estén todos los participantes juntos en la pista, va a haber cambio de reglas”, anunció el conductor de Los ángeles de la mañana. “Si llega a haber un empate entre los cuatro jurados en el salvataje de participantes, el BAR desempata”, agregó De Brito con un dejo de ironía.

Irónico: De Brito explicó que el Bar “tiene un poco más de poder” en caso de que el jurado no se ponga de acuerdo.

¿Pintados?

“El BAR tiene que desempatar. Antes teníamos que discutir hasta ponernos de acuerdo, que pasó muchas veces”, explicó Ángel y agregó: “Tiene un poco más de poder. Tienen el quinto voto, siempre y cuando el jurado no se ponga de acuerdo. El jurado se puede poner de acuerdo y dejarlos pintados como pasó en todo el ritmo. No me quiero adelantar”, cerró picante el conductor.

Con esta nueva modalidad impuesta por Tinelli, Lourdes Sánchez, pareja del Chato Prada, se agranda en su posición, aunque también es muy probable que se generen nuevos y picantes choques con el jurado.

Reemplazó a Maca Rinaldi y la rompió con Diego Ramos

Lourdes Sánchez reemplazó el lunes a la lesionada Macarena Rinaldi y brilló en la pista con Diego Ramos. Con apenas tres días de ensayo, la mujer del Chato Prada realizó una coreografía de “Last dance”, de Donna Summer, con Laura Esquivel de cantante invitada. Antes de la córeo, Lourdes aclaró que su lugar en el BAR no será ocupado por Rinaldi sino que quedará acéfalo las veces que baile.

Tras demostrar en ediciones anteriores que es una de las mejores bailarinas del reality, Lourdes dejó enamorado al jurado, que la premió con 25 puntos. De los integrantes, Marcelo Polino le puso un 10. “Es un poco difícil hacerle una devolución a Lourdes, que es como la Corte Suprema, que a nosotros ni nos tiene en cuenta. Pero me encantó”, dijo el chimentero.