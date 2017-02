Lovaglio duró dos partidos en el Dino

El entrenador se desvinculó de Maronese después de las dos derrotas en el inicio del Federal C. El técnico explicó que se fue de común acuerdo.

Federal C

Neuquén.- Sólo dos partidos en el Federal C duró el vínculo entre Maronese y Eduardo Lovaglio. El entrenador y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato. El presidente Hugo Silva se haría cargo del plantel, que el próximo fin de semana enfrentará a Pacífico, donde se jugará las chances de seguir con vida en el torneo.

“Evidentemente el club, cuando me contrató, hizo un esfuerzo económico muy grande, los resultados no se dieron, entonces llegamos a un mutuo acuerdo de desvincularme del club”, explicó Lovaglio a LM Neuquén.

El técnico, con experiencia internacional, se mostró agradecido por el trato que recibió en el Dino. “El club se portó a la perfección, me pagó todo el dinero que habíamos acordado, quedó la mejor relación, pero considerando que las cosas no iban más en base a ciertas cuestiones que tienen que ver con la individualidad de las personas, yo pretendo algunas cosas y ellos otras, ponerse de acuerdo no es muy fácil”, explicó el DT platense.

Respecto de la autocrítica tras el errante inicio del certamen, Lovaglio indicó: “En el fútbol a veces hay muchas incógnitas, emitir un juicio ahora sería desproporcionado, porque tendría que ver los videos nuevamente”.

Sobre si le hubiese gustado tener más tiempo de trabajo y terminar la primera etapa del Federal C, el ex DT del Dino dijo: “Había cosas que no se iban a modificar en ninguna de las dos partes por una cuestión de pensamiento, de convicciones. Cuando se sufren estas cosas, lo mejor es desvincularse y quedar como amigos”.

