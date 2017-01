Lovaglio, nuevo DT del Dino: "Vamos por la clasificación"

Maro buscó experiencia internacional para intentar llegar a lo más alto en el C.

Federal C

Mauricio Reina

reinam@lmneuquen.com.ar

Neuquén

Preparador físico de toda la vida, con larga trayectoria fuera del país en clubes y selecciones nacionales. Eduardo Lovaglio desembarcó en Maronese para intentar guiar al equipo al ascenso en este Federal C. Si bien se trata de un hombre con muchísima experiencia en el fútbol, dará en el Dino sus primeros pasos como cabeza de grupo.

El entrenador platense se inició como PF en Sarmiento de Junín, donde fue colaborador de Juan Carlos Montes (DT campeón con Newell’s en el ‘74 y quien hizo debutar a Maradona en Argentinos.) De allí partió a Centroamérica, a trabajar con José “Pato” Pastoriza en la selección de El Salvador para las eliminatorias al Mundial de Francia ‘98. Luego llegaría a México, donde hizo la mayor parte de su carrera en clubes como el Queretaro, San Luis, Atlante, Veracruz, León, Jaguares de Chiapas, Necaxa, entre otros. En 2008 tuvo la chance de integrar el cuerpo técnico de la selección mexicana en la era del sueco Sven-Göran Eriksson.

Un todoterreno en el mundo del fútbol que espera darle al Dino el salto de calidad que necesita para llegar a lo más alto. “Cuando terminé el proceso con la selección mexicana, me pregunté si realmente quería seguir como preparador físico luego de 25 años de trabajo en esa profesión. Volví a la Argentina, hice el curso de técnico y tuve la suerte de que el club Maronese me ofreciera esta oportunidad”, expresó el flamante DT que ya se puso manos a la obra para poner a punto al plantel.

Luego de haber tenido roce en ligas de máximo nivel internacional, el actual DT del Dino sabe que uno de los desafíos será habituarse a una de las categorías más duras del país. “Este es un nivel de ascenso y es totalmente diferente al fútbol de elite. Tendremos que saber adaptarnos a las cualidades de los jugadores y a las necesidades del torneo para llegar lo más lejos posible”, evaluó.

Finalmente hizo referencia a los objetivos que tendrá el equipo en el certamen y fue claro: “A mí no me tiembla el pulso para decir que el objetivo es clasificar. Cualquier cosa que no sea pasar de ronda es un fracaso, en el fútbol es así. Una vez en la siguiente etapa, el torneo es otro pero principalmente tenemos que pasar de fase”, concluyó.

Sin duda, un entrenador de lujo para un club con sed de ascenso.