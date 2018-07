Lucero: "Las ganas de jugar con Boca están intactas"

“Las ganas están intactas, es un partido especial para cualquier jugador. Estoy en la fase final de mi lesión en el cuádriceps así que espero poder estar porque me motiva poder jugar contra Boca. Son 21 días de recuperación y estoy cerca de volver a entrenar a la par de mis compañeros”, confesó el ex Independiente lleno de ilusión.

En caso de estar entre los citados, será la segunda vez que el volante enfrente a un grande del fútbol argentino, ya que en el 2015 fue parte del plantel del Rojo que se midió ante Racing.

“No jugamos mal, hicimos un buen partido, pero en el segundo tiempo nos hicieron los dos goles y fue muy difícil recuperarnos ante un equipo de esa jerarquía”, recordó el mediocampista que se afianza en la categoría.

La decisión para que el neuquino esté presente ante el Xeneize llegará en pocos días. “Ayer jugamos un amistoso y vamos a jugar dos más. Cuando el técnico (Mauricio Gigante) los evalúe va a definir el equipo, y espero poder estar aunque sea para sumar unos minutos”, expresó el neuquino.

El sueño de la B Nacional

Si bien este partido genera expectativas, las fichas del Toro marplatense tienen la intención de cumplir un objetivo postergado hace un tiempo para los bonaerenses. “La idea es pelear el ascenso, el club quiere jugar la B Nacional, lo mismo sentimos en el plantel, tenemos jugadores importantes y sumamos refuerzos de categoría”, dijo sobre los nombres que arribaron, entre ellos, Darío Stefanatto (ex Estudiantes de La Plata), Cristián Canuhé (ex Temperley que pasó por Lanús) y Nicolás Trecco (ex Deportivo Roca).