Luchando contra el COVID: desde la clínica, Flavio le pidió perdón a Dionisio

"Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote. Sos tan chiquito y no sabes por qué papá no está ahí con vos, solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa", comenzó diciendo Flavio en su conmovedor posteo. Luego agregó, con optimismo: "Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado. Estás rodeado del amor de tus tías, la Chaco y Ari. Te extraño mucho, me duermo mirando videos tuyos porque es lo que me reconforta ver: tu sonrisa y tu felicidad, sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mí", expresó Flavio.

Finalizando su posteo Mendoza lanzó, a modo de crítica, su mirada sobre los cuestionamientos que recibió en los últimos días. "Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena, porque nadie está libre, lamentablemente, de esto. El Covid es un virus de mierda que no solamente te enferma sino que te aleja de las personas que amás. En este caso de un angelito que nada de culpa tiene"