Luis Miguel: furia y decepción en su recital en Buenos Aires

Bronca

A su bronca por el sonido se le sumó el playback, según indicaron, muy notable en la primera parte del show.

“Confieso que he visto mejores. Él cantó poco, raro y pausado. Muchos intervalos y se quejó demasiado del sonido. Hasta pateó un parlante y pensamos que no salía más”, escribió en Twitter un usuario que estuvo presente en el show.

Mariela fue mucho más dura con su crítica y no se ahorró palabras para el Sol de México: “Luis Miguel en Buenos Aires: el peor recital de la historia. No cantó una canción entera, no sabía la letra, tarareaba y hubo baches de hasta 5 minutos entre canción”. En el mismo tono, otro espectador también se quejó feo en la red social: “Bochornoso recital de Luis Miguel. No cantó, era un karaoke para que cante el público. No vibró nadie, la gente se fue antes”.

Si bien algunos medios nacionales catalogaron el show como “un regreso glorioso” o “una noche romántica”, parece que las redes hablaron de otra cosa.