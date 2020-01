Luis Novaresio se despidió de su ciclo Debo decir

"Es un programa en el que vengo a decir que nos vamos a tomar un recreo, no sé hasta cuando, pero estoy seguro que Debo decir llegó para quedarse. 173 emisiones, más de mil invitados pasaron por aquí, pero América tuvo la gentileza de pedirme conducir Animales sueltos y ya estoy mayor para trabajar de lunes a viernes y también agregarle los domingos", arrancó el conductor explicando el por qué su despedido y agregó un tanto emocionado: "Cuando Daniel Vila un día me llamó y me dijo ‘vamos a hacer un programa con seis o siete invitados, y vamos a mezclar políticos, artistas y gente que no es conocida y que queremos conocer’, y yo le pregunté: ‘¿Quién lo va a conducir?", y me dice ‘vos’.