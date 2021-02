Luis Ventura ninguneó a Dalma y a Gianinna Maradona

"No tienen plata"

Luego, la angelita reprodujo un fuerte testimonio del ex Intrusos. "No sabía nada, él considera que esto es una estrategia, una estrategia lógica, incluso. ‘No me van a arruinar las vacaciones’, dice Luis Ventura, ‘no tienen plata y en Dubái, si no pagan, se les cae la baulera con todo lo que tienen adentro’. Se ve que en Dubái debe haber gastos todavía", reveló la angelita.