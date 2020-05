Conocedores de primera mano de la vida de Luis Ventura, un histórico del ciclo, fueron en busca de su experiencia. El periodista, que hoy trabaja en Fantino a la tarde, describió un acontecimiento muy polémico, un hecho de extrema gravedad que padeció en manos del doctor.

“En un determinado momento, él me cita una mañana para hacerme un tema estético, me coloca en una camilla, boca arriba, y me pone un tapaojos. A partir del tapaojos sentí un par de pinchazos en la zona del mentón y me pone un gel congelado en el cuello. El frío te inmoviliza, te insensibiliza la zona. Entonces, al perder la sensibilidad sentía movimientos, pero no sensaciones de dolor en la masa muscular”, narró Luis.

La experiencia de Luis Ventura con el doctor Mühlberger

Luego llegó el punto más horrendo, en el que explicó que lo operaron sin preguntarle, sin contarle de qué se trataba ni darle la posibilidad de aprobar, es decir, le ultrajaron sus derechos. “En un momento dije: ‘¡Este me está operando!’. Ya a mitad de camino qué le iba a decir: ‘Me retiro’. Ya estaba ahí y me quedé. Me había vendado todo el cuello. La operación duró una hora y media, aproximadamente. Cuando me saca las vendas, estaba medio mareado, me di cuenta que me había hecho una lipo, o algo. No le pregunté porque me sentía bien“, contó Ventura.

Ante la pregunta de si lo sorprendía la detención de Mühlberger, el periodista de América sentenció: “No me sorprende esto. Además creo que hay muchas denuncia”.

Allí Rial se solidarizó con su ex compañero de programa: “Te hicieron una intervención sin prequirúrgico, sin consentimiento, es una locura esto que pasó, es absolutamente irracional y hay más casos. Acá tuvo que haber una protección política y judicial”.

En el año 2014, Rial echó a Ventura del ciclo, luego de compartir pantalla durante 14 años.

