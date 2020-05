Escándalo: ¿Del Potro busca reconquistar un viejo amor?

022cabre.png

En su segmento de "Los Escandalones", Rodrigo Lussich comenzó hablando en Intrusos del pasado amoroso de Del Potro y lo equiparó con la pandemia del coronavirus. "Lo cierto es que él, separado de vuelta, volvió a marcar el teléfono de una ex. Aburrido, en cuarentena, en Whatsapp, le mandó un mensajito a Jimena Barón. Y cuando él ataca, el COVID destruye. ¡Cuidado con este virus que será mortal!", lanzó el periodista en el ciclo de América.

Minutos después del segmento del panelista, Jimena decidió salir a hablar y negó todo, además de contar que se comunicó con Sofía Jiménez para aclarar las cosas. "El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", escribió La Cobra en Twitter.

ᒎ on Twitter El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina.

Estuve ahí y se siente como el culo.

Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece.

Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana. — ᒎ (@baronjimena) May 14, 2020

Por otro lado, Lussich desplegó en Intrusos las imágenes de las mujeres que compartieron parte de la vida del famoso deportista: Jimena Barón, Johanna Pombo (una de las polémicas hermanas), Pata Villanueva, Stephanie Denmer, Susana Giménez, María Paz Delgado, la periodista Julieta Puente y Jujuy Jiménez.

