Luisana Lopilato habló como nunca sobre la maternidad: "Es un viaje difícil que..."

Luisana Lopilato contó cómo es en el amor y aseguró que ser mamá no es fácil _ TN - Google Chrome 2022-12-26 16-48-13.mp4 Luisana Lopilato habló sobre su vida familiar

Cuando le consultaron si se relaciona con el personaje que le tocó interpretar, la ex Casados con Hijos respondió: “Cambió mucho el rol de la mujer y el del hombre. Por lo menos en mi generación, desde que tengo hijos, en mi casa, somos cincuenta y cincuenta, y lo único que hago es sumar millas. Siempre hay que sumar y sumar, después el para qué nunca se sabe”.

También la periodista le preguntó que fue lo más grande que hicieron por amor, a lo que contestó: “muchísimas cosas, me la juego siempre. En este momento, hace muchos años que estoy en pareja, con hijos, casada y lo hago por la familia. No lo llamaría sacrificio ni ‘lo hago por’, sino porque también me da felicidad ver feliz al otro”.

Luisana Lopilato contó cómo es en el amor y aseguró que ser mamá no es fácil _ TN - Google Chrome 2022-12-26 16-49-40.mp4

Sin embargo, el momento de mayor apertura fue cuando le consultaron por sus hijos y el rol de ser madre: “Si pudiera seguir teniendo hijos, seguiría teniendo, pero ya no puedo. Nunca se sabe, acabo de tener una bebé, la miro todos los días y digo: ‘¿Cómo no estuvo antes en mi vida? ¿Cómo nació ahora y no estuvo toda mi vida?’”.

“La maternidad es un viaje que lo recomiendo siempre y que es difícil, sufrís, te duele, es lindo… vivís alegrías y vivís cosas duras y es algo que protegés tanto como una casita de cristal que a mí, que soy mamá y me cuesta mucho a veces soltar, no me quiero ni imaginar cuando sean teenagers”, agregó la hermana de Darío Lopilato.

Por último, cerró la idea: “Es difícil... lo pienso y me vuela la cabeza, por ahora son chiquititos y vamos a todos lados juntos. Cuando me digan que no quieran… no lo quiero ni pensar, voy etapa por etapa”.