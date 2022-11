Luisana Lopilato mostró fotos inéditas de su hija Cielo Bublé

Familiera al máximo, no hay nada que Luisana Lopilato disfrute más que los momentos en que está con Michael Bublé y sus cuatro hijos, y más aún si están de vacaciones. La actriz y su familia se fueron de viaje a Disney, y desde hace días comparte fotos de sus hijos disfrutando de las atracciones. Sin embargo, las que más llamaron la atención, fueron las de la pequeña Vida.

Lopilato disney beba 1.jpg

. "Miren lo que es esta foto. Les juro que ya me calmo con las fotos de Disney (o no). No lo supero", escribió la actriz de Casados con Hijos, en referencia a al bella postal que había compartido.

Sin embargo, también de día compartió una foto en donde se la puede ver a Cielo alimentándose mientras la actriz aprovechaba para permitirse un pequeño descanso: "Sábado de disfrutar mucho de Cielo. Cómo crece".

Lopilato disney beba 2.jpg

También compartió fotos de ella, otras de sus otros hijos y hasta se animó a posar con algunos de los personajes más conocidos de Disney. "Conociendo a Mickey. Mi outfit estuvo muy pensado para la ocasión, ¿se nota?", escribió Luisana Lopilato, en referencia a que estaba vestida con una remera de Minnie.

"¡Cuéntenme cuál es el personaje de Disney que más les gusta! Mis favoritos son sin dudas Mickey y Minnie", agregó en otra storie, pidiendo a sus seguidores que les contara sobre los icónicos personajes inventados y dibujados por Walt Disney.