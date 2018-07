Luismi pone en duda la segunda

“Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no está bien fundamentadas. Eso es totalmente falso. Si no lo escuchan de la plataforma que transmitiría la segunda temporada o de Gato Grande, esas notas no son ciertas”, explicó Carla González, presidenta de dicha empresa, a The Associated Press.

Los rumores de una segunda entrega nacieron luego de que el propio protagonista de la serie, Diego Boneta -encargado de interpretar al Rey Sol- compartiera una postal junto al verdadero Luis Miguel, con la leyenda: “Emocionado por lo que se viene”. Muchos entendieron que se trataba de un guiño, haciendo referencia a los nuevos capítulos del programa.

A raíz de eso, y para seguir fogoneando la versión, Miguel Magnani, el productor ejecutivo de la ficción, le habría confiado al portal Ciudad.com que habría una segunda temporada, la cual contaría con un total de 20 capítulos.

Por último, el hecho de que quedaran algunos cabos sueltos de la primera temporada (concluye en el año 1992 dejando pendiente lo ocurrido con la hija no reconocida de Luismi, la muerte de su padre y la desaparición de su madre) ilusionó a los fanáticos.

Lo cierto es que todavía no está todo dicho y la segunda temporada podría llegar más tarde que temprano.

Los fans se ilusionan gracias a una postal subida a las redes por el actor de la seria, junto a Luismi.

Una fortuna

Carlos Bremer, Presidente de VALUE, uno de los grupos financieros que participaron en la ficción, contó la cifra que tuvieron que desembolsarle al Rey Sol para llevar a la pantalla chica los detalles de su vida. Según explicó, le pagaron 5 millones de dólares.

El empresario aseguró que, en caso de realizarse la segunda temporada, el cantante debería pedir como mínimo el doble de lo que le pagaron por la primera. “Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix). Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de 10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de 5 millones”, relató.