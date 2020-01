Lo que generó revuelo fue la cama de Lukaku, que tiene un tamaño anormal, extra grande. “Nuevo apartamento, nueva cama”, escribió junto a las fotos.

“Muchas gracias por haber confiado en nosotros para crear tu cama de los sueños”, le respondió la empresa encargada de la confección, mientras sus compañero aprovecharon para bromear.

Lo suficientemente grande como para que “siete” personas duerman en ella, bromeó el arquero español Joel Robles a través de un comentario. Mientras que Andrea Ranocchia le preguntó: “¿Es para 15 personas?”. El atacante mide 1.96 metros, por lo que su cama debe ajustarse a su porte.

New appartement New bed Thank you @mareeofficial