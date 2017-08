Luli espera acompañada por un viejo conocido

"Me está ayudando con los papeles en Estados Unidos. No son fáciles todos esos trámites", declaró la modelo sobre el Golden Boy en radio Conexión Abierta.

"Con Martín no es nada raro que nos vean juntos, estamos con este tema y me ayuda, pero es solo por eso. Por ahora no creo que si Martín me dice que quiere que seamos ‘Matilda, él y yo’, yo acepte. No va a suceder, pero además por ahora lo mejor es así. No pienso en estar los tres juntos porque todos entendemos bien la situación", remarcó.

Embed Tus manitos . Te amo hijita #matilda Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 8:13 PDT

Sobre las versiones del ocultamiento de Salazar en el comienzo de su relación con el economista porque él aún estaba en pareja con su ex mujer, dijo: "Jamás me oculto, tampoco fuimos amantes mientras él estaba con su mujer. Los que dicen eso es por malos. Si hubiera sido así, su ex mujer me hubiera matado, cuando vino hablar conmigo no tuvimos problemas".

Por ahora no: Luli dijo que no cree que vaya a volver con Redrado, aunque él se lo pida.

No se asombren: “Con Martín no es nada raro que nos vean juntos. Él me ayuda”, dijo Salazar sobre su ex.

La conjetura intrusa

Hace unos días Jorge Rial apostó que Luciana y Redrado volverían a estar juntos cuando nazca Matilda. Argumentó que el economista no quiso volver a ser padre por sus dos hijos y en el panel de Intrusos deslizaron que no quiere que compartan su herencia.

Show del embarazo