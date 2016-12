La modelo no vive un buen momento en las redes. Luli reveló que ella y varias mujeres del ambiente artístico reciben insultos a través de Instagram.

“Después se plantan con el cartel de #NiUnaMenos. Las barbaridades que leo en mis redes y en las de amigas del ambiente me ponen la piel de gallina”, expresó. Y luego agregó: “El que es feliz se le nota. No critica, no envidia, no juzga, no busca pelea”.