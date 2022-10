Luli Salazar contó en la mesa de Mirtha por qué no puede trabajar

Luciana Salazar está feliz por su maternidad y lo grita a los cuatro vientos. De hecho, también lo comparte en sus redes sociales donde tiene más de un millón y medio de seguidores. Claro que no solo recibe elogios por su hija Matilda también fuertes críticas por cómo la viste y hasta algunos creen que le tiñe el pelo.

La Chiqui le preguntó: ”¿Estás trabajando ahora?”. Salazar acudió a una excusa un tanto extraña y sostuvo : “Ahora no estoy trabajando”. Rápidamente, la abuela de Juana Viale retrucó: “¿Te gustaría trabajar?”. Y fue ahí cuando la cantante sacó a relucir un panorama de su cotidianidad que atentaría contra la búsqueda de una fuente de ingresos.

“Tengo ganas, este año no, igual voy a ser sincera, estoy muy comprometida con el tema de mi hija, porque yo soy la única que se ocupa de todo de ella. La llevo a todos lados, la busco, la traigo”, exteriorizó la expareja de Martín Redrado. Claro que no faltó el halago de Mirtha Legrand a Matilda: “Es una belleza, me encanta cómo la vestís”.

Por eso, la blonda es que compartió todo su amor maternal sin filtros y contó lo que despierta la menor en ella: “Me tiene orgullosa, pero porque lo dice la gente, ella es muy cariñosa, muy histriónica, muy dulce”.

Salazar además se refirió a su deseo de ser madre por segunda vez. “Mi sueño era ser mamá, formar una familia. Nunca fue casarme", dijo y acto seguido comentó que "tengo cuatro embriones congelados. Cuatro nenas más".

"En Estados Unidos cuando congelas óvulos o embriones casi te hacen firmar un testamento más o menos, por si te pasa algo el día de mañana. Yo firmé una biblia prácticamente", dijo a Mirtha y a todos los invitados.

"Yo se lo recomiendo a las mujeres. Ojalá fuera accesible para todas. Creo que para la mujer es muy importante porque estamos muy pendientes del tema de la edad biológica", comentó alentando a las mujeres a hacer lo mismo.