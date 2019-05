Este jueves, en el programa Intrusos (América), presentaron una nota con Anamá Ferreira a quien le relataron lo que había dicho Salazar y la artista brasileña se enojó. “Hablemos en serio, ¿no puede salir a comer? Si dijo eso es obsceno. Ella tiene que agarrar sus vestidos, zapatos y llevarlos a la calle Montevideo donde venden cosas importadas. Lo vende y tendrá plata para salir. No puede decir que le cuesta llegar a fin de mes donde hay gente que la está pasando mal, gente que no tiene para comer... Decir eso no está bien, para eso no hay que hablar".

"Capaz a ella le afecta eso... Pero me cago de risa, no te cree nadie Luciana. La gente que trabaja en el espectáculo tiene que tener una cordura para hablar, no puede salir a decir eso. Hay que callarse la boca o comer vidrio en la casa. Si la escucho a decir eso, apago la tele", finalizó.

